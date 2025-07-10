Дуда пригрозил НАТО закрыть хаб по поставкам военной помощи Киеву: вот на что он обиделся

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что закроет на ремонт хаб, через который идут поставки военной помощи Украине. Поводом для такого заявления послужило то, что его не пригласили на ряд мероприятий по обсуждению нюансов предоставления Киеву этой помощи.
«Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», — сказал Дуда, интервью с которым транслировали несколько каналов на YouTube.
Речь идет об аэропорте в Ясенке возле Жешува, через который проходит более 95 процентов помощи, направляемой странами Запада на Украину. Дуда заявил также, что обижен отношением союзников по НАТО, которые считают, что польский аэропорт и автострады «принадлежат им».
«Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — резюмировал польский лидер, иронично предложив союзникам сбрасывать помощь Киеву на парашютах.
Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда выступил против украинских бандеровцев.
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