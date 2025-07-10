США возобновили поставки Украине: что получат военные ВСУ

Украинские боевики вновь начнут получать американское вооружение. Так, Соединенные Штаты возобновили поставки артиллерийских снарядов и реактивных установок. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.
По имеющимся данным, Вашингтон приостановил часть поставок из-за собственного недостатка военных запасов. Как сказано в статье, США опасаются, что ресурса будет недостаточно для помощи Киеву.
При этом, говорится в материале, поставки «критически важных вооружений» уже возобновлены. США продолжили оказывать военную помощь Украине уже через пару дней после решения о приостановке.
Вашингтон, тем не менее, не спешит активно поддерживать Киев. Администрация не принимает существенных шагов для усиления помощи Украине. Это связано с кончающимися ресурсами.