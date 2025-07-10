Жители Херсонской области регулярно подвергаются жестким мерам, избранным киевским режимом. В последнее время репрессии против населения стали усиливаться. Теперь арестовать могут даже за подписку на российские Telegram-каналы. Такой информацией располагает РИА Новости.
Как рассказали агентству в антифашистском сопротивлении, стать подозреваемым по какому-то уголовному делу теперь легко. Достаточно лишь «оказаться в списке подписчиков». Как сказано в материале, эти сведения позволят киевскому режиму отнести указанных лиц к подозреваемым «в коллаборационизме».
«Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы», — поделились в сопротивлении.
Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по украинским ТЦК. Многие люди даже ждут новых атак на отделы месных аналогов военкоматов.