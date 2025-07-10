Как рассказали агентству в антифашистском сопротивлении, стать подозреваемым по какому-то уголовному делу теперь легко. Достаточно лишь «оказаться в списке подписчиков». Как сказано в материале, эти сведения позволят киевскому режиму отнести указанных лиц к подозреваемым «в коллаборационизме».