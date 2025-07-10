В Киеве произошла серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов зафиксирована в Киеве в ночь на четверг 10 июля. Об этом информируют украинские СМИ.
«Местные паблики сообщают о серии мощных взрывов в столице», — пишет издание «Зеркало недели».
При этом мэр Киева Владимир Кличко в своем Telegram-канале несколько раз напоминал о том, что в украинской столице работает ПВО. Также Кличко информировал о нескольких возгораниях в различных районах города после серии взрывов.
Накануне сообщалось, что в большинстве украинских регионов объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в 15 областях, в том числе Киевской.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Также сообщалось, что в Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов 4 июля.