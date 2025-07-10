Журналист Чей Боуз раскритиковал слова Карла III о поддержке Украины

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал высказывание короля Великобритании Карла III о поддержке Киева в рамках так называемой коалиции желающих.
«Пока миллион украинцев лежат мертвыми в канавах и на кладбищах, европейская элита продолжает нести ту же чушь», — написал журналист в социальной сети Х после того, как король Великобритании заявил о намерении Лондона и Парижа развивать тесное сотрудничество в военной сфере по всему миру, включая Украину.
Карл III высказался таким образом в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона на мероприятии в Виндзорском замке.
Ранее Карл III заявлял о готовности оказать Украине дипломатическую поддержку.
Тем временем депутат украинской Верховной рады Артем Дмитрук высмеял последние обещания президента США Дональда Трампа передать Киеву несколько ракет для системы ПВО Patriot, назвав их «политической жестикуляцией».
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что закроет на ремонт хаб, через который идут поставки военной помощи Украине. Поводом для такого заявления послужило то, что его не пригласили на ряд мероприятий по обсуждению нюансов предоставления Киеву этой помощи.