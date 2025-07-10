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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вместе с его расчетом

Минобороны: артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и его расчет.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 10 июл — РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы «Д-30» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил украинский пункт управления беспилотниками (БПЛА) с живой силой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

«По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 122-миллиметровой гаубицы “Д-30” нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившийся в заброшенном доме на правобережье Днепра», — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что после доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника.

Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра, предотвращая любые попытки украинских войск форсировать эту водную преграду.

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