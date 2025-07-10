Танкисты «Центра» уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
«Экипаж танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, осуществляющий запуск ударных дронов на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнем 125-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров уничтожили вражеский расчет, располагающийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов.