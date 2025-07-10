Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкисты «Центра» уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

Минобороны: экипаж Т-80БВМ уничтожил расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

«Экипаж танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, осуществляющий запуск ударных дронов на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)», — рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнем 125-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров уничтожили вражеский расчет, располагающийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше