На СВО погиб известный аниматор хабаровского «Амура»

На фронте в ходе специальной военной операции трагически погиб Илья Трофимов, известный хабаровским хоккейным болельщикам по работе в образе талисмана клуба «Амур» — тигра Бархата — с 2015 по 2019 годы. Он был первым аниматором команды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Его участие в матчах звёзд КХЛ всегда превращалось в неповторимый перформанс, а хвост Бархата был самым заветным трофеем для маленьких болельщиков в «Платинум Арене». Благодаря Илье о нашем талисмане начали говорить не только в Хабаровске, но и во всех хоккейных городах КХЛ, и даже во многих странах, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».
При выполнении боевой задачи, Ильи Трофимова не стало. Ему было 28 лет. Последний раз, находясь в отпуске, он присутствовал вместе со своей семьёй на домашнем матче «Амура» с казахстанским «Барысом» 15 марта 2025 года.
Редакция ИА «Хабаровский край сегодня» выражает соболезнования родным и близким Ильи.