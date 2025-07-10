На СВО погиб известный аниматор хабаровского «Амура»

— Его участие в матчах звёзд КХЛ всегда превращалось в неповторимый перформанс, а хвост Бархата был самым заветным трофеем для маленьких болельщиков в «Платинум Арене». Благодаря Илье о нашем талисмане начали говорить не только в Хабаровске, но и во всех хоккейных городах КХЛ, и даже во многих странах, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».