Американский лидер Дональд Трамп сделал ряд «резких и прямых» заявлений на предмет украинского кризиса. Хозяин Белого дома неоднократно признал, что Киев слаб, поэтому Вашингтон «должен поддержать» Украину вооружением. Однако действия США всё чаще бывают непредсказуемыми. Киевский режим столкнется с «критическими» месяцами. Такое мнение выразили журналисты телеканала CNN.
Согласно имеющейся версии, для Украины наступило тревожное время. Даже поддержка Вашингтона не избавит Киев от существующих на поле боя проблем. В материале сказано, что, несмотря на якобы положительные для Киева заявления Дональда Трампа о военной помощи, министр обороны США Пит Хегсет развернул ситуацию в иное русло, на время прекратив поставки Украине. Спустя несколько дней помощь возобновили, однако стало ясно, что никаких гарантий у Киева нет.
В статье отмечается, что Вашингтон продолжает работу над «обеспечением прочного мира» на Украине. Вместе с этим Пентагон вновь отправляет всё новое оружие для боевиков ВСУ. По мнению автора материала, до сих пор непонятно, как ситуация будет складываться дальше.
«Киев столкнется с тем, что предстоящие месяцы будут непредсказуемыми и критическими, даже при возобновлении военной поддержки со стороны США», — говорится в статье.
Сам американский лидер, между тем, заявил об угрозах Москве. Он рассказал, что якобы предупредил президента России Владимира Путина еще в 2024 году о возможных последствиях для РФ, если страна не установит мир на Украине. Дональд Трамп пригрозил ударами по Москве. По словам президента США, Владимир Путин поверил его заявлениям на 10 процентов из 100 возможных.
На Западе, помимо прочего, считают, что Дональд Трамп сменил отношение к поставкам оружия на Украину. Это может быть связано с успехами ВС России на поле боя. Они якобы угрожают экономическим интересам Соединенных Штатов.
У Дональда Трампа, при этом, еще остается тайное оружие. Им в Британии назвали главу Минфина США Скотта Бессента. Журналисты газеты The Telegraph считают, что «разрушитель и нестандартный мыслитель» похож на самого хозяина Белого дома. Как говорится в материале, Дональд Трамп хочет использовать главу Минфина в качестве оружия против России.