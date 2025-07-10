Украинские военные при отступлении с территории Курской области минировали различные предметы, в том числе детские игрушки. Так, взрывное устройство было найдено в плюшевом медвежонке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российского сапера.
«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство… Всё это, уходя с позиций, противник минирует», — рассказал агентству командир саперной роты с позывным «Ишим».
Ранее российские саперы рассказывали, что зафиксированы случаи минирования тел погибших украинских военнослужащих своими же сослуживцами. Также они сообщали, что ВСУ сбрасывают на позиции российских военных заминированные пауэрбанки.
Также сообщалось, что ВСУ примотали гранату к иконе в курском приграничье. Российские саперы обнаружили опасный предмет по одному признаку. Подробности здесь на KP.RU.