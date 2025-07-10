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Новую партию «гуманитарки» отправили из Приморья бойцам СВО

Машины с гуманитарной помощью ждут в запорожском направлении и в Донецкой Народной Республике.

Источник: правительство Приморского края

Народный фронт Приморья отправил очередную партию гуманитарную помощь для наших бойцов по проекту «Все для Победы!». Всего шесть автомобилей с медикаментами, запчастями и шинами поступят в зону спецоперации по железной дороге, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Один из автомобилей жители края даже украсили для бойцов в честь Дня России, сообщили в ОНФ.

Также в рамках гуманитарной инициативы в Приморском крае была организована и реализована помощь мирным жителям Курска. В результате было сформировано 11 коробок с новой спортивной обувью, в том числе 450 пар кроссовок, которые передадут на склад Народного фронта для дальнейшего распределения среди жителей Курской области.

Недавно проект «Все для Победы!» отметил трехлетие. За это время в Приморье неравнодушные жители отправили в зону СВО больше сотни машин, спецтехники, дронов, медикаментов, оборудования, одежды, обуви и продуктов питания.