Новую партию «гуманитарки» отправили из Приморья бойцам СВО

Также в рамках гуманитарной инициативы в Приморском крае была организована и реализована помощь мирным жителям Курска. В результате было сформировано 11 коробок с новой спортивной обувью, в том числе 450 пар кроссовок, которые передадут на склад Народного фронта для дальнейшего распределения среди жителей Курской области.