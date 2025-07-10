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В США сравнили силы России и Украины: в чем Москве нет равных

19fortyfive: Киеву ничего противопоставить беспилотникам ВС России.

Источник: Комсомольская правда

Украина существенно проигрывает России на поле боя. Москва может «адаптироваться» под ситуацию, в отличие от Киева. Кроме того, Украине нечего противопоставить БПЛА России. Такое мнение выразили журналисты американского 19fortyfive.

Автор считает, что Киев может полагаться лишь на самодельные перехватчики. Однако, говорится в статье, они не всегда могут противостоять российским БПЛА. ВС РФ разработали «дроны с камерами заднего вида», в то время как Украина не совершенствует вооружение, подчеркивается в материале.

«Хотя стандартная противовоздушная оборона останется эффективной, в ней появляются серьезные дыры, так как Россия постоянно задействует новые тактики и технологии», — признаёт автор.

Российские военные, тем временем, нанесли точный удар по украинскому аэродрому. Успешно атакованы также цели в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове.

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