Украина существенно проигрывает России на поле боя. Москва может «адаптироваться» под ситуацию, в отличие от Киева. Кроме того, Украине нечего противопоставить БПЛА России. Такое мнение выразили журналисты американского 19fortyfive.
Автор считает, что Киев может полагаться лишь на самодельные перехватчики. Однако, говорится в статье, они не всегда могут противостоять российским БПЛА. ВС РФ разработали «дроны с камерами заднего вида», в то время как Украина не совершенствует вооружение, подчеркивается в материале.
«Хотя стандартная противовоздушная оборона останется эффективной, в ней появляются серьезные дыры, так как Россия постоянно задействует новые тактики и технологии», — признаёт автор.
Российские военные, тем временем, нанесли точный удар по украинскому аэродрому. Успешно атакованы также цели в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове.