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Нищий, вали на передовую: Киев определил новую стратегию мобилизации

Украина снимает бронь от мобилизации при зарплате менее 20 тысяч гривен.

Источник: Комсомольская правда

Украинцев с небольшими зарплатами лишают брони от мобилизации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

Сообщается, что установлена планка в 20 тысяч гривен, что соответствует 36 тысячам российских рублей. Тех, кто имеет бронь от мобилизации, но чья зарплата не дотягивает до этого уровня, отправляют в ряды ВСУ.

«Кто-то поднимает зарплаты, но это затратно, и не всегда такой вопрос может решать руководитель на месте. Сотрудников даже могут не предупредить, что бронь снята, чтобы не увольнялись», — сказано в публикации.

Тем временем в Совете Европы по правам человека внезапно заметили насильственную мобилизацию на Украине и призвали Киев расследовать пытки и смерти мобилизованных.

Ранее в Верховной раде призвали активизировать мобилизацию из-за потерь ВСУ.

Также сообщалось, что власти Украины всерьез задумались о мобилизации граждан, вступивших в добровольческие группы противовоздушной обороны (ПВО). Таким людям перестали предоставлять бронь.