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Москалькова рассказала о более чем 70 решенных обращений по демобилизации

В 2025 году более 70 человек обратились с заявлением о демобилизации из зоны СВО и получили решение.

Источник: Комсомольская правда

В России наблюдаются «подвижки» по вопросам о демобилизации участников СВО. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, за 2025 год положительно решили более 70 таких заявлений. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Омбудсмен уточнила, что решение о демобилизации из зоны СВО принимается коллегиально. По ее словам, все случаи индивидуальны.

«Обращений к нам приходит достаточно много по этой тематике, и подвижки здесь есть. Сегодня, в соответствии с нормативами последними, участник СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части», — пояснила Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также обратилась с просьбой к Папе Римскому Льву ХIV. Она сообщила о переговорах по возвращению 30 российских граждан, пребывающих в Сумах. Татьяна Москалькова попросила Папу Римского оказать содействие в этом вопросе.

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