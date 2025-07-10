Москалькова рассказала о более чем 70 решенных обращений по демобилизации

«Обращений к нам приходит достаточно много по этой тематике, и подвижки здесь есть. Сегодня, в соответствии с нормативами последними, участник СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части», — пояснила Татьяна Москалькова.