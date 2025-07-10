Евросоюз не заинтересован в том, чтобы Украина стала его членом из-за финансового положения Киева, а также из-за того, что эта страна практически потеряла свой суверенитет. Такое мнение высказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Степаши охарактеризовал Украину словами «должник страшный». Также экс-премьер объяснил, почему эта страна уже не может считаться суверенным государством.
«Это внешнее управление совершенно очевидно», — сказал Степашин в интервью РИА Новости.
Тем временем Евросоюз решил активнее помогать Украине с реформами, чтобы она могла вступить в Союз. При этом процесс принятия в ЕС будет зависеть от конкретных достижений Киева.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Украина потеряет страну и обрушит экономику, вступив в ЕС.
В то же время западные аналитики отмечают, что ускоренное вступление Украины в Евросоюз будет бесполезным и поставит под угрозу единство самого объединения.