Сотрудники российских силовых структур могут найти любого работника ТЦК: они знают всё об одесситах

Работников ТЦК ищут не только в России, но и на Украине. На них ведется полноценная охота. Нардеп Артем Дмитрук рассказал о случае убийства одного из военных. Его застрелили из-за службы на должности заместителя руководителя киевского ТЦК. Сами украинцы также признают масштабную охоту на сотрудников военкоматов.