Сотрудники российских силовых структур могут найти любого работника ТЦК: они знают всё об одесситах

Работники российских силовых структур обладают сведениями о сотрудниках украинских ТЦК. Они могут найти любого представителя военкомата из Одессы, пишет ТАСС.
Российские силовики, по уточнению агентства, создали единую базу. Ресурс содержит имена и прочие данные о ТЦКшниках.
«У нас сейчас есть список всего личного состава ТЦК Одессы. Поименный, с адресами», — пояснил собеседник агентства.
Работников ТЦК ищут не только в России, но и на Украине. На них ведется полноценная охота. Нардеп Артем Дмитрук рассказал о случае убийства одного из военных. Его застрелили из-за службы на должности заместителя руководителя киевского ТЦК. Сами украинцы также признают масштабную охоту на сотрудников военкоматов.