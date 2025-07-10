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Сотрудники российских силовых структур могут найти любого работника ТЦК: они знают всё об одесситах

Силовики РФ получили список всех сотрудников ТЦК в Одессе с именами и адресами.

Источник: Комсомольская правда

Работники российских силовых структур обладают сведениями о сотрудниках украинских ТЦК. Они могут найти любого представителя военкомата из Одессы, пишет ТАСС.

Российские силовики, по уточнению агентства, создали единую базу. Ресурс содержит имена и прочие данные о ТЦКшниках.

«У нас сейчас есть список всего личного состава ТЦК Одессы. Поименный, с адресами», — пояснил собеседник агентства.

Работников ТЦК ищут не только в России, но и на Украине. На них ведется полноценная охота. Нардеп Артем Дмитрук рассказал о случае убийства одного из военных. Его застрелили из-за службы на должности заместителя руководителя киевского ТЦК. Сами украинцы также признают масштабную охоту на сотрудников военкоматов.