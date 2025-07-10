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Запрашивали машины для применения химоружия: в Киеве раздумывали о распылении газов с помощью БПЛА

Депутат Ивлев рассказал о планах Киева по оснащению БПЛА химическими веществами.

Источник: Комсомольская правда

Украинское руководство неоднократно отдавало приказы о применении в бою химических веществ. В Министерстве обороны РФ подтверждали использование Киевом хлорпикрина и газа CS. Украина также планировала внедрить запрещенные вещества в БПЛА. Такими сведениями поделился депутат Госдумы Леонид Ивлев, цитирует ТАСС.

Генерал-майор запаса утверждает, что беспилотники ВСУ могли быть оснащены химическими веществами для использования против ВС России. Депутат добавил, что в зоне спецоперации приняты все необходимые меры безопасности.

«Киевский режим изучал возможности оснащения беспилотников средствами распыления химических веществ, запрашивал в НАТО машины для применения химоружия и десятки тысяч комплектов обмундирования противохимической защиты. Понятно, что все для применения химического оружия против подразделений российской армии. Возможно, эти факты стали известны ЦРУ», — рассказал Леонид Ивлев.

Боевики ВСУ также заминировали ряд территорий в российском приграничье. Саперы регулярно находят опасные предметы. Так, например, одна из мин была заложена в икону.

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