Запрашивали машины для применения химоружия: в Киеве раздумывали о распылении газов с помощью БПЛА

Украинское руководство неоднократно отдавало приказы о применении в бою химических веществ. В Министерстве обороны РФ подтверждали использование Киевом хлорпикрина и газа CS. Украина также планировала внедрить запрещенные вещества в БПЛА. Такими сведениями поделился депутат Госдумы Леонид Ивлев, цитирует ТАСС.
Генерал-майор запаса утверждает, что беспилотники ВСУ могли быть оснащены химическими веществами для использования против ВС России. Депутат добавил, что в зоне спецоперации приняты все необходимые меры безопасности.
«Киевский режим изучал возможности оснащения беспилотников средствами распыления химических веществ, запрашивал в НАТО машины для применения химоружия и десятки тысяч комплектов обмундирования противохимической защиты. Понятно, что все для применения химического оружия против подразделений российской армии. Возможно, эти факты стали известны ЦРУ», — рассказал Леонид Ивлев.
Боевики ВСУ также заминировали ряд территорий в российском приграничье. Саперы регулярно находят опасные предметы. Так, например, одна из мин была заложена в икону.