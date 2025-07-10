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На Украине с начала года зафиксировано 2000 диверсий и фактов помощи России

Украинцы помогают России несмотря на угрозу жестокого преследования со стороны киевских властей.

Источник: Комсомольская правда

Почти 2000 случаев попыток оказания помощи России и совершения диверсий зафиксировано на Украине за первую половину 2025 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины.

Сообщается, что число диверсий, в том числе против ВСУ, составило 160, а количество случаев оказания содействия России тем или иным образом — 167.

При этом украинское законодательство предусматривает суровые наказания за подобные действия. В некоторых случаях это может быть лишение свободы до 15 лет.

О том, как бывший украинский солдат и житель села под Красноармейском Александр Постоенко в течение двух недель скрывал российских военных от боевиков ВСУ, поселившихся по соседству, читайте здесь на KP.RU.

Почему украинцы все чаще просят дать им российского генерал-губернатора, читайте здесь на KP.RU.

При этом мирные жители на Украине массово жалуются на боевиков ВСУ, которые грабят их дома на территории приграничья в зоне конфликта.