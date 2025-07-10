Опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области ранним утром 10 июля

Ранним утром 10 июля в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников, предупредили МЧС. Сообщение об этом появилось в приложении ведомства около 05.30 по самарскому времени.
— Будьте бдительны! — обратились к жителям губернии и напомнили, что в чрезвычайных ситуациях надо звонить по номеру 112.
Если реальная атака БПЛА застала вас в транспорте или на улице, нужно как можно скорее укрыться в ближайшем здании. В жилых помещениях советуют укрыться в помещении без окон, а в нежилых — спуститься вниз, на подземный этаж или паркинг.
Опасность атаки БПЛА в Самарской области объявляли и накануне, 9 июля, но спустя пять часов ее отменили.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше