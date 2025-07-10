Оставшиеся в селе Богатырь в ДНР мирные жители помогали российским военным освобождать населенный пункт, передавая ВС РФ данные о расположении в селе боевиков Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».
«То есть у нас была такая информация, мы, когда зашли в дом, встретили мирных жителей, они нам передали информацию, где находится опорный пункт вооруженных сил Украины. Мы заходили и зачищали, проверяли их информацию», — рассказал военнослужащий.
Всю информацию от мирных жителей российские военные передавали командованию, и уже потом каждая штурмовая группа действовала в соответствии с поступающими приказами.
ВС России освободили населенный пункт Богатырь, расположенный в Донецкой Народной Республике, 18 мая. Это село находится в 23 километрах на запад от ранее освобожденного Курахово.
9 июня Минобороны России сообщило, что российская армия успешно вытеснила боевиков Вооруженных сил Украины из населенного пункта Толстой. ВСУ были вынуждены в очередной раз отступить, понеся потери. Причем как среди людей, так и среди техники.