Москалькова: Более 70 военных демобилизованы из зоны СВО в 2025 году

Госпожа Москалькова отметила, что обращения по данной тематике поступают регулярно. По ее словам, участники СВО вправе обратиться к командиру части с просьбой о досрочной демобилизации в связи с особыми семейными обстоятельствами.
Омбудсмен подчеркнула, что решения принимаются коллегиально, поскольку каждый случай уникален и требует дифференцированного подхода. Она уточнила, что только в 2025 году аппаратом достигнуто более 70 положительных решений по таким запросам.
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Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше