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Москалькова: Более 70 военных демобилизованы из зоны СВО в 2025 году

Аппарат уполномоченного по правам человека в России удовлетворил свыше 70 обращений о досрочной демобилизации военнослужащих из зоны СВО. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила в интервью «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Госпожа Москалькова отметила, что обращения по данной тематике поступают регулярно. По ее словам, участники СВО вправе обратиться к командиру части с просьбой о досрочной демобилизации в связи с особыми семейными обстоятельствами.

Омбудсмен подчеркнула, что решения принимаются коллегиально, поскольку каждый случай уникален и требует дифференцированного подхода. Она уточнила, что только в 2025 году аппаратом достигнуто более 70 положительных решений по таким запросам.

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