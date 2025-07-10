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Военнослужащий Марчел Скынтей из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Марчел погиб 10 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, а прощание состоится 10 июля.

10 июля в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим Скынтеем Марчелом Еманоиловичем, погибшим 10 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации города Усть-Кут.

Скынтей Марчел Еманоилович, родившийся 13 августа 1972 года, служил в составе российских вооруженных сил. Точные обстоятельства его гибели не уточняются.

Администрация Усть-Кута организовала траурное мероприятие для родственников, сослуживцев и жителей города, желающих проститься с погибшим.