Военнослужащий Марчел Скынтей из Усть-Кута погиб в зоне СВО

10 июля в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим Скынтеем Марчелом Еманоиловичем, погибшим 10 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации города Усть-Кут.
Скынтей Марчел Еманоилович, родившийся 13 августа 1972 года, служил в составе российских вооруженных сил. Точные обстоятельства его гибели не уточняются.
Администрация Усть-Кута организовала траурное мероприятие для родственников, сослуживцев и жителей города, желающих проститься с погибшим.