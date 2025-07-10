Военнослужащий Марчел Скынтей из Усть-Кута погиб в зоне СВО

10 июля в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим Скынтеем Марчелом Еманоиловичем, погибшим 10 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации города Усть-Кут.