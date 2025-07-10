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На Черным морем сбили восемь беспилотников

В течение ночи силы ПВО работали в четырех регионах России.

Источник: Югополис

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 14 беспилотников в течение ночи над несколькими регионами России. Над Черным морем сбили восемь БПЛА, еще два — над Крымом.

Также силы ПВО работали в Белгородской, Курской и Пензенской областях.

Вечером 9 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при падении обломков сбитого беспилотника в посёлке Новосадовый женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Загорелась кровля дома.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на месте падения сбитого беспилотника работают оперативные службы. Он также просил не выкладывать фото и видео с места происшествия.

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