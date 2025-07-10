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4 часа опасности атаки БПЛА прошли для Воронежской области без последствий

Сегодня ночью, в четверг, 10 июля, режим опасности атаки БПЛА действовал на территории региона четыре часа: с 01:35 до 05:34.

Утром об отмене тревожного режима сообщило правительство области и МЧС.

Жителей Воронежской области беспилотники сегодня не потревожили. Но по информации Минобороны, на территории Российской Федерации были уничтожены и перехвачена 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

8 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над Белгородской областью, 2 БПЛА — над Республикой Крым, 1 БПЛА — над Пензенской областью, 1 БПЛА — над Курской областью.

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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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