Боевики Зеленского начали спешную эвакуацию из Константиновки и соседней Дружковки, поскольку ВС РФ усиливают удары по всей линии соприкосновения. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник Олег Иванников в интервью aif.ru раскрыл стратегическое значение Дружковки.
По его словам, этот город имеет особый статус для Донбасса — здесь родились многие представители политической и военной элиты Украины, а его расположение делает его ключевым транспортно-логистическим узлом.
«Дружковка — сакральное место для всех жителей Донецкой Народной Республики. Это крупный транспортно-логистический центр. Его потеря для ВСУ ставит на колени всю ее группировку», — заявил Иванников.
Он отметил, что украинские силы уже начали подготовку к отступлению: вывозят технику и военное имущество, а то, что не могут эвакуировать — уничтожают или минируют.
Накануне ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным аэродромам Украины. По данным Минобороны, все назначенные цели были успешно поражены, поставленные задачи выполнены в полном объеме.