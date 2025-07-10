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Мэр Новосибирска стал наставником участника СВО

В Сибирском институте управления РАНХиГС состоялось открытие Дня наставника в рамках проекта «Герои НовоСибири».

Как рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале, он вошел в число участников программы, чтобы стать ментором для ветерана СВО, переквалифицирующегося в специалиста по гражданскому управлению.

Цель проекта — предоставить ветеранам возможность развить управленческие компетенции и трудоустроиться в органы власти, муниципальные организации или на предприятия области после завершения обучения. Программа включает в себя теоретические занятия, стажировки и сотрудничество с опытными наставниками.

Вместе с подопечным мэр обсудил первоочередные задачи и перспективные идеи для развития города. Намечен график регулярных встреч.

«Я убежден, что подобный подход обеспечит ощутимый результат: участники программы не только получат диплом об образовании, но и внесут реальный вклад в укрепление команды Новосибирска», — также отметил градоначальник.