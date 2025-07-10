Мэр Новосибирска стал наставником участника СВО

Цель проекта — предоставить ветеранам возможность развить управленческие компетенции и трудоустроиться в органы власти, муниципальные организации или на предприятия области после завершения обучения. Программа включает в себя теоретические занятия, стажировки и сотрудничество с опытными наставниками.