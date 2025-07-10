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ТАСС: штаб батальона ВСУ дезертировал целым составом на Сумском направлении

ТАСС: штаб батальона ВСУ дезертировал целым составом на Сумском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Целый штаб батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировал в одном из подразделений украинской армии на Сумском направлении. Об пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«150-е бригады показали свою полную небоеспособность на сумском направлении, а в одном из подразделении дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командование украинской армии направило на Сумское направление дополнительные силы для сдерживания наступления российских подразделений «Север». Однако войска Вооруженных сил (ВС) России продолжают продвигаться к областному центру.

Кроме того, подразделения украинской армии на Сумском направлении самовольно оставляют иностранные наемники. Накануне стало известно, что поляки разорвали контракт с ВСУ, сбежав со своих позиций на территории Сумской области.