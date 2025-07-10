Российские солдаты не остались равнодушными: Военкор Коц рассказал о мести бойцов СВО за смерть ребенка, закрывшего собой мать

Бойцы специальной военной операции начали посвящать артиллерийские снаряды пятилетнему Анатолию из Курска. Во время атаки ВСУ мальчик не раздумывая бросился защищать самого близкого человека — маму. Гибель ребенка глубоко потрясла российских военнослужащих, сообщил военкор KP.RU Александр Коц в своем Telegram-канале.
Как отметил Коц, история юного героя нашла отклик среди бойцов на передовой. Он опубликовал фотографию снаряда с надписью: «За мальчика Анатолия из Курска».
«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов и погиб, не оставила равнодушными бойцов на передовой», — написал военкор. Он подчеркнул решительный настрой российских военных, отметив, что бойцы не планируют останавливаться и добавят ВСУ еще.
Напомним, пятилетний мальчик, который был ранен на пляже в Курске, когда пытался закрыть собой маму во время атаки дронов ВСУ, скончался при транспортировке в Москву. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенку. Однако увечья мальчика оказались чересчур тяжелыми. У него было больше 30% ожогов тела — это крайне много для маленького человека.