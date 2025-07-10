Российские солдаты не остались равнодушными: Военкор Коц рассказал о мести бойцов СВО за смерть ребенка, закрывшего собой мать

Напомним, пятилетний мальчик, который был ранен на пляже в Курске, когда пытался закрыть собой маму во время атаки дронов ВСУ, скончался при транспортировке в Москву. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенку. Однако увечья мальчика оказались чересчур тяжелыми. У него было больше 30% ожогов тела — это крайне много для маленького человека.