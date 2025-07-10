Трамп решил подать сигнал Путину: На Западе раскрыли очередную задумку президента США

Согласно публикации, американский президент намерен использовать поставки оружия как инструмент давления не только на Киев, но и как сигнал для российского президента Владимира Путина о готовности Вашингтона к диалогу. Издание отмечает, что подобная тактика соответствует стратегии Трампа, который неоднократно использовал военную помощь в качестве разменной монеты в международных переговорах.