Дональд Трамп рассматривает военную помощь Украине в качестве рычага воздействия на Владимира Зеленского, чтобы склонить его к переговорам с Москвой. Об этом сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на источники, близкие к администрации США.
Согласно публикации, американский президент намерен использовать поставки оружия как инструмент давления не только на Киев, но и как сигнал для российского президента Владимира Путина о готовности Вашингтона к диалогу. Издание отмечает, что подобная тактика соответствует стратегии Трампа, который неоднократно использовал военную помощь в качестве разменной монеты в международных переговорах.
Эксперты, опрошенные Focus, предполагают, что недавняя приостановка поставок вооружений Украине могла быть частью продуманного плана. Таким образом Трамп хотел показать себя как эффективного антикризисного менеджера, способного разрешать сложные международные конфликты.
По мнению автора, главе Белого дома нравится создавать и разрешать кризисные ситуации, однако уловки американского лидера в отношении Путина не имеют смысла.
Прежде стало известно, что Трамп во время разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заверил его, что Вашингтон окажет Украине максимально возможную военную помощь.