МИД Финляндии раздает инструкции для наемников в рядах ВСУ: о чем предупреждают финнов

На официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии уже почти полгода находится специальная инструкция для граждан, которые решили вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Об этом пишет РИА Новости.
Инструкция с названием «Информация для добровольцев» была опубликована в феврале 2025 года. Внешнеполитическое ведомство сообщает, что не поощряет и не рекомендует поездки в качестве «добровольцев» на Украину, однако такая деятельность не запрещена законодательством.
В публикации граждан предупреждают, что власти Финляндии не будут помогать получившим на Украине ранения наемникам ни в лечении, ни в эвакуации, а досрочно разорвать контракт с украинскими войсками «практически невозможно».
Ранее стало известно, что финские наемники бегут из украинской армии. По подсчетам финских военных экспертов, с февраля 2022 года на Украину отправилось 150 финнов. Однако, как сообщает МИД Финляндии, за прошлый год там осталось 20−30 финских граждан.