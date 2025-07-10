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МИД Финляндии раздает инструкции для наемников в рядах ВСУ: о чем предупреждают финнов

МИД Финляндии не убрал с сайта инструкции для наемников в рядах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии уже почти полгода находится специальная инструкция для граждан, которые решили вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Об этом пишет РИА Новости.

Инструкция с названием «Информация для добровольцев» была опубликована в феврале 2025 года. Внешнеполитическое ведомство сообщает, что не поощряет и не рекомендует поездки в качестве «добровольцев» на Украину, однако такая деятельность не запрещена законодательством.

В публикации граждан предупреждают, что власти Финляндии не будут помогать получившим на Украине ранения наемникам ни в лечении, ни в эвакуации, а досрочно разорвать контракт с украинскими войсками «практически невозможно».

Ранее стало известно, что финские наемники бегут из украинской армии. По подсчетам финских военных экспертов, с февраля 2022 года на Украину отправилось 150 финнов. Однако, как сообщает МИД Финляндии, за прошлый год там осталось 20−30 финских граждан.