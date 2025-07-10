МИД Финляндии раздает инструкции для наемников в рядах ВСУ: о чем предупреждают финнов

Инструкция с названием «Информация для добровольцев» была опубликована в феврале 2025 года. Внешнеполитическое ведомство сообщает, что не поощряет и не рекомендует поездки в качестве «добровольцев» на Украину, однако такая деятельность не запрещена законодательством.