Силы ПВО России за ночь сбили 14 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь, с 9 на 10 июля, уничтожили и перехватили над российскими регионами и акваторией Черного моря 14 беспилотников украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства.
В министерстве уточнили, что восемь украинских беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, по два — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному — над Пензенской и Курской областями.
Днем ранее российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, за сутки были перехвачены и уничтожены 226 украинских беспилотников самолетного типа.