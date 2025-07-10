Над Крымом в ночь на 10 июля сбили два беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Еще восемь дронов дежурными средствами ПВО уничтожили над акваторией Черного моря.
В общей сложности в ночь на 10 июля над российский территорией сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них два над Белгородской областью, и по одному над Курской и Пензенской областями.
Напомним, в ночь с 6 на 7 июля над Крымом сбили один БПЛА ВСУ. Всего над регионами России дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 20 БПЛА ВСУ сбили над территорией Белгородской области, 14 над территорией Курской области, 9 над территорией Липецкой области, по 8 над территориями Брянской, Воронежской областей и Московским регионом.