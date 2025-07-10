Подразделение российских десантников провело операцию по скрытному захвату опорного пункта в Бессаловке Сумской области. Как сообщил командир штурмовой группы с позывным Папай, его бойцам удалось незаметно проникнуть в село и в течение двух недель оставаться необнаруженными украинскими силами.
Операция началась с точного удара по опорному пункту ВСУ на окраине Бессаловки. По его словам, украинские военные так и не поняли, что российские бойцы находятся в населенном пункте все это время.
«Мы, получается, зашли туда тихо, они даже нас, можно сказать, не заметили. И сразу же просто отработали по ним», — рассказал десантник.
Перед группой стояла задача: занять позиции, провести зачистку и ожидать контратаки противника. «Отсидели там две недели — и они не поняли, что мы там сидим», — подчеркнул Папай.
Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Бессаловки в понедельник, 7 июля. Выбить украинских боевиков удалось бойцам группировки войск «Север».