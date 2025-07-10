Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене

ХАБАРОВСК, 10 июл — РИА Новости. Жителя Хабаровска подозревают в работе на службу безопасности Украины, расследуется дело о госизмене, сообщает управление ФСБ региона.
«Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к государственной измене в форме шпионажа… Хабаровчанин через сеть интернет связался с представителями СБУ и передал сведения, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах государственных ведомств», — говорится в сообщении УФСБ.
По факту заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.