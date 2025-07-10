Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене

«Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к государственной измене в форме шпионажа… Хабаровчанин через сеть интернет связался с представителями СБУ и передал сведения, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах государственных ведомств», — говорится в сообщении УФСБ.