Небо над украинской столицей, Киевом, затянуто смогом после серии взрывов. Кроме того, в городе зафиксировано загрязнение воздуха. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По данным журналистов, опасные значения состояния атмосферы фиксируются на левобережной части столицы. В Киеве произошло по меньшей мере четыре пожара.
В ночь на четверг, 10 июля, украинские паблики и сайты неоднократно сообщали о взрывах в Киеве, а также в Черкассах.
Ранее сообщалось, что боевики Зеленского начали спешную эвакуацию из Константиновки и соседней Дружковки, поскольку ВС РФ усиливают удары по всей линии соприкосновения. Этот город имеет особый статус для Донбасса — здесь родились многие представители политической и военной элиты Украины, а его расположение делает его ключевым транспортно-логистическим узлом.
Сутками ранее, в ночь на 9 июля, Вооруженные Силы Российской Федерации провели масштабную операцию с применением высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Как сообщили в Минобороны РФ, удар наносился по инфраструктуре украинских военных аэродромов.