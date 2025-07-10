Ранее сообщалось, что боевики Зеленского начали спешную эвакуацию из Константиновки и соседней Дружковки, поскольку ВС РФ усиливают удары по всей линии соприкосновения. Этот город имеет особый статус для Донбасса — здесь родились многие представители политической и военной элиты Украины, а его расположение делает его ключевым транспортно-логистическим узлом.