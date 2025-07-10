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«Страна»: Киев затянут смогом после многочисленных взрывов

Киев затянуло смогом из-за многочисленных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Небо над украинской столицей, Киевом, затянуто смогом после серии взрывов. Кроме того, в городе зафиксировано загрязнение воздуха. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным журналистов, опасные значения состояния атмосферы фиксируются на левобережной части столицы. В Киеве произошло по меньшей мере четыре пожара.

В ночь на четверг, 10 июля, украинские паблики и сайты неоднократно сообщали о взрывах в Киеве, а также в Черкассах.

Ранее сообщалось, что боевики Зеленского начали спешную эвакуацию из Константиновки и соседней Дружковки, поскольку ВС РФ усиливают удары по всей линии соприкосновения. Этот город имеет особый статус для Донбасса — здесь родились многие представители политической и военной элиты Украины, а его расположение делает его ключевым транспортно-логистическим узлом.

Сутками ранее, в ночь на 9 июля, Вооруженные Силы Российской Федерации провели масштабную операцию с применением высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Как сообщили в Минобороны РФ, удар наносился по инфраструктуре украинских военных аэродромов.