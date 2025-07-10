Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.