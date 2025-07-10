Подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции в зоне СВО

По данным ведомства, потери украинских войск составили более 435 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и RADA производства Израиля.