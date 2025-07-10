Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские войска в ночь на четверг нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в заявлении.

Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.