Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в заявлении.
Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.