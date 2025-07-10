Группировка «Север» улучшила тактическое положение за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.