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Группировка «Север» улучшила тактическое положение за сутки

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — отмечает Минобороны РФ.