Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоадреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.