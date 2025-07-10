«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоадреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки более 60 военных Украины, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.