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Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карла Маркса, Искра, Камышеваха, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.