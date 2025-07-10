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Подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 205 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов»* (запрещен в РФ — ред.) в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Часов Яр, Белая Гора, Северск и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

* Террористическая организация, запрещена в России.