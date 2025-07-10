NYT: к осени Россия сможет регулярно атаковать Украину более чем 1000 ударных БПЛА

После того как президент США Дональд Трамп в очередной раз изменил свой подход к конфликту на Украине, поскольку она «очень сильно страдает» от российских атак, и предупредил, что Пентагон возобновит поставки оружия Киеву, Москва провела одну из самых масштабных ночных атак с начала боевых действий, говорится в статье.
Это на 189 БПЛА больше, чем во время предыдущего рекордного залпа из 539 дронов, который состоялся в прошлую пятницу, уточняет издание.
Россия наращивает промышленные мощности для массового производства одноразовых ударных беспилотников и еженедельно ставит новые ночные рекорды. На некоторых направлениях количество запускаемых дронов возросла на десяток или несколько десятков штук.
Это подчеркивают острую потребность Украины в системах ПВО, включая американские Patriot, говорится в статье. Но Трамп пока не обращался к конгрессу с просьбой возобновить финансирование поставок оружия Украине, и до сих пор не санкционировал экспорт вооружений на Украину на деньги европейских союзников, отмечает издание.