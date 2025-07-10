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NYT: к осени Россия сможет регулярно атаковать Украину более чем 1000 ударных БПЛА

Недорогие беспилотники массового производства представляют наибольшую опасность для Украины, и Москва оперативно наращивает их выпуск и ставит новые рекорды, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После того как президент США Дональд Трамп в очередной раз изменил свой подход к конфликту на Украине, поскольку она «очень сильно страдает» от российских атак, и предупредил, что Пентагон возобновит поставки оружия Киеву, Москва провела одну из самых масштабных ночных атак с начала боевых действий, говорится в статье.

По данным ВВС Украины, в среду Россия запустила 728 ударных беспилотников и дронов-обманок.

Это на 189 БПЛА больше, чем во время предыдущего рекордного залпа из 539 дронов, который состоялся в прошлую пятницу, уточняет издание.

Россия наращивает промышленные мощности для массового производства одноразовых ударных беспилотников и еженедельно ставит новые ночные рекорды. На некоторых направлениях количество запускаемых дронов возросла на десяток или несколько десятков штук.

Как утверждают военные аналитики, к осени Россия будет регулярно запускать в рамках одного залпа более 1000 БПЛА, пишет NYT.

Это подчеркивают острую потребность Украины в системах ПВО, включая американские Patriot, говорится в статье. Но Трамп пока не обращался к конгрессу с просьбой возобновить финансирование поставок оружия Украине, и до сих пор не санкционировал экспорт вооружений на Украину на деньги европейских союзников, отмечает издание.

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