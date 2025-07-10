ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов, в Харьковской области — три бригады в районах двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада боеприпасов.
«Запад» изменил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 225 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину «Snatch», 15 автомобилей, две станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась вперед
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам, в том числе бригаде спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы RADA и четыре склада боеприпасов.
Бойцы «Центра» заняли выгодные рубежи
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.
Потери противника в живой силе превысили 435 человек. ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять артиллерийских орудий, две станции контрбатарейной борьбы.
«Восток» противостоит ВСУ в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Карла Маркса, Искра, Камышеваха, Воскресенка, Вольное Поле ДНР и Малиновка Запорожской области.
Потери ВСУ достигли 220 боевиков. Также противник лишился двух танков, трех боевых бронированных машин, 10 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
«Днепр» атакует противника в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области.
«Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили склады боеприпасов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб;
- 185 БПЛА самолетного типа.