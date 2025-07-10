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Главное из брифинга Минобороны 10 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

В ночь на 10 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами по предприятиям ВПК Украины в Киеве и военному аэродрому.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов, в Харьковской области — три бригады в районах двух населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада боеприпасов.

«Запад» изменил положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 225 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину «Snatch», 15 автомобилей, две станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» продвинулась вперед

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам, в том числе бригаде спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), в районах шести населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы RADA и четыре склада боеприпасов.

Бойцы «Центра» заняли выгодные рубежи

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.

Потери противника в живой силе превысили 435 человек. ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять артиллерийских орудий, две станции контрбатарейной борьбы.

«Восток» противостоит ВСУ в ДНР и Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Карла Маркса, Искра, Камышеваха, Воскресенка, Вольное Поле ДНР и Малиновка Запорожской области.

Потери ВСУ достигли 220 боевиков. Также противник лишился двух танков, трех боевых бронированных машин, 10 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.

«Днепр» атакует противника в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области.

«Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили склады боеприпасов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • пять управляемых авиационных бомб;
  • 185 БПЛА самолетного типа.