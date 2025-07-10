Участники СВО получат право на второе бесплатное образование

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила внести изменения в законодательство, которые обеспечили бы участникам специальной военной операции право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Она отметила, что в Госдуме уже обсуждались льготы на высшее образование для участников СВО.
По словам Москальковой, существует высокий спрос на второе среднее профессиональное образование, особенно среди тех, кто вернулся с травмами и не может продолжать выполнять свою прежнюю работу. Обучение на платной основе обходится дорого, и многие военные и их семьи обращаются за помощью в оплате.
Москалькова направила этот вопрос президенту Владимиру Путину, который поручил рассмотреть его.