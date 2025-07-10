Власти Курской области заявили о применении ВСУ снарядов с хлором

Бойцы ВСУ минируют уже освобожденные участки в приграничье Курской области с помощью FPV-дронов. В частности, беспилотники сбрасывают снаряды с отравляющими веществами, в том числе с хлором. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.