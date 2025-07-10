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В СВО погиб отец четырех детей Игорь Лузин из Частинского округа Прикамья

Прощание с погибшим бойцом состоялось 10 июля в селе Частые.

Администрация Частинского муниципального округа сообщила о гибели земляка. Лузин Игорь Валерьевич погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Прощание с бойцом состоялось 10 июля в селе Частые.

Игорь Лузин родился 15 января 1974 года в селе Усть-Качка Пермского района. В 2014 году с семьей переехал жить в село Частые. Вместе с женой Валентиной воспитал и поставил на ноги четверых детей. Его сын Олег сейчас проходит военную службу на передовой СВО.

В мае 2025 года Игорь Валерьевич подписал контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Погиб 26 июня.

Администрация и дума Частинского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего земляка.