В СВО погиб отец четырех детей Игорь Лузин из Частинского округа Прикамья

Администрация Частинского муниципального округа сообщила о гибели земляка. Лузин Игорь Валерьевич погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Прощание с бойцом состоялось 10 июля в селе Частые.
Игорь Лузин родился 15 января 1974 года в селе Усть-Качка Пермского района. В 2014 году с семьей переехал жить в село Частые. Вместе с женой Валентиной воспитал и поставил на ноги четверых детей. Его сын Олег сейчас проходит военную службу на передовой СВО.
В мае 2025 года Игорь Валерьевич подписал контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Погиб 26 июня.
Администрация и дума Частинского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего земляка.