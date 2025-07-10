В СВО погиб отец четырех детей Игорь Лузин из Частинского округа Прикамья

Игорь Лузин родился 15 января 1974 года в селе Усть-Качка Пермского района. В 2014 году с семьей переехал жить в село Частые. Вместе с женой Валентиной воспитал и поставил на ноги четверых детей. Его сын Олег сейчас проходит военную службу на передовой СВО.