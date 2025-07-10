Руководитель воронежского управления спорта уйдет на СВО

Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации. Чиновник подписал контракт с Минобороны.
Как сообщил глава города Сергей Петрин, исполнять обязанности главы подразделения после его ухода будет заместитель руководителя Галина Лангавая.
Сегодня же стало известно о кадровых перестановках в муниципальном транспортном предприятии «Воронежпассажиртранс». Олег Миронов, назначенный на должность главы компании в январе этого года, покидает свой пост. Вместо него исполняющим обязанности директора будет Роман Аржаный.