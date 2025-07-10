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Собянин заявил о третьем сбитом БПЛА на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о третьем сбитом беспилотнике на подлёте к столице.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, атаковавший Москву», — написал он.

Ранее Собянин уже сообщал о ликвидации БПЛА, летевшего на Москву, а потом ещё одного.

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