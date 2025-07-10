Собянин заявил о третьем сбитом БПЛА на подлёте к Москве

Об этом он сообщил в своём Telegram.
«ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, атаковавший Москву», — написал он.
Ранее Собянин уже сообщал о ликвидации БПЛА, летевшего на Москву, а потом ещё одного.
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