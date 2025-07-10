ПВО сбила 25 украинских беспилотников

«В период с 15.00 мск до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Московского региона», — говорится в сообщении.
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