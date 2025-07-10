Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила 25 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В период с 15.00 до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотников, больше всего над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В период с 15.00 мск до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Московского региона», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше